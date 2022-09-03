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معركة شرسة بين ذئب و5 كلاب في الباحة.. كيف كانت النهاية (فيديو)
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معركة شرسة بين ذئب و5 كلاب في الباحة.. كيف كانت النهاية (فيديو)

معركة شرسة بين ذئب و5 كلاب في الباحة.. كيف كانت النهاية (فيديو)
٠٩:٤٦:٤٠ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عن معركة شرسة دارت رحاها بين ذئب وخمسة من الكلاب، انتهت بافتراس الكلاب للذئب وذلك في منطقة قريبة من الباحة.

وبدا في المقطع صوت الرجل الذي وثق الفيديو، وهو يقول: “أن الذئب هجم على الحلال (الماشية)”. ولكن الرجل والكلاب أنقذوهم.

وبحسب لقطات الفيديو، بدا الذئب أولا في زاوية معينة ويظهر من خلالها عصا راع أو خفير بالمنطقة، بعدها يظهر أحد الكلاب الذي نبح بطريقة معينة فأتته أربعة كلاب أخرى في لحظات قصيرة.

وبحسب الفيديو هجمت الكلاب السود الخمسة على الذئب ومزقوه بين أسنانهم، ونجت الماشية من هجوم ذلك الذئب.

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معركة بين ذئب وكلاب معركة شرسة منطقة الباحة نباح الكلاب نهاية ذئب

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