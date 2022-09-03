السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
جداول دروس الحصص من الأسبوع الثاني لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين
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محليات

جداول دروس الحصص من الأسبوع الثاني لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين

جداول دروس الحصص من الأسبوع الثاني لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين
٠٩:٤٠:٢٤ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

 

نشرت قناة عين جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثاني لهذا العام 1444هـ.

 

وتذاع الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط).

كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع الأول، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللتربية الخاصة من الأسبوع الثاني للعام الجديد.

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الكلمات الدلالية:
جداول دروس الحصص قناة عين قنوات عين وزارة التعليم

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