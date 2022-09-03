السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
طيار أمريكي يحلق في السماء ويهدد بتحطيم الطائرة.. والشرطة تتدخل (فيديو)
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دولي

طيار أمريكي يحلق في السماء ويهدد بتحطيم الطائرة.. والشرطة تتدخل (فيديو)

طيار أمريكي يحلق في السماء ويهدد بتحطيم الطائرة.. والشرطة تتدخل (فيديو)
٠٥:٥١:٤٣ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق العمل :

كشفت الشرطة الأميركية، أن قائد طائرة صغيرة تحلق فوق توبيلو بولاية ميسيسيبي يهدد بتحطيمها في متجر “وول مارت”، موضحة أنه تم إخلاء “وول مارت” ومتجر قريب، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

ويظهر مقطع فيديو متداول الطائرة وهي تحلق في السماء فوق المتجر، فيما يبدو أن الطيار يريد توصيل رسالة ما.

وبدأت الطائرة في الدوران حوالى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، وظلت في الهواء بعد أكثر من ثلاث ساعات.

وأضافت الشرطة أنها اتصلت بالطيار مباشرة، متابعة: “يطلب من المواطنين تجنب تلك المنطقة حتى يتم توضيح كل شيء مع تنقل طائرة من هذا النوع، تكون منطقة الخطر أكبر بكثير حتى أبعد من توبيلو”.

وأقلعت الطائرة من مطار توبيلو بولاية ميسيسيبي فجر اليوم، وذكرت مصادر أن قائد الطائرة موظف في المطار.

ويخشى من سقوط الطائرة في أي وقت مما قد يسبب أضرارا كبيرة للسكان.

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