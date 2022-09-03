السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
السيطرة على تسرب للهيدروجين السائل للصاروخ الفضائي “SLS”
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دولي

السيطرة على تسرب للهيدروجين السائل للصاروخ الفضائي “SLS”

السيطرة على تسرب للهيدروجين السائل للصاروخ الفضائي “SLS”
٠٥:٤٥:٠١ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

ذكرت قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل أنه تم السيطرة على تسرب للهيدروجين السائل للصاروخ الفضائي “SLS” ومن المتوقع انطلاقه خلال الساعات القادمة.

وتتجه أنظار العالم إلى كيب كانافيرال في فلوريدا ، حيث يوشك أقوى صاروخ فضائي على الإطلاق، حتى الآن، على الإنطلاق نحو القمر.

وكانت وكالة ناسا أعلنت أن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، يعاني من تسرب في الوقود قد يؤدي لتأخر إطلاقه.

كما وقع تأخير في ملء خزانات الوقود بعد اكتشاف تسرب الهيدروجين المشتبه به وأكد فريق الاتصالات التابع لناسا هذا التأخير.

وتمتلئ خزانات الوقود بالأكسجين والهيدروجين السائل، اللذين يتحدان لإنتاج وقود الصواريخ.

وأوقف مراقبو الإطلاق عملية التزويد، التي تأخرت بالفعل ساعة بسبب العواصف الرعدية في الخارج.

واستأنفوا العملية ببطء للتأكد من أن المشكلة تتعلق بالفعل بتسرب وقود الهيدروجين وليس أجهزة استشعار معيبة، لكن الإنذارات أجبرت الفريق على إيقاف العد التنازلي للإطلاق مؤقتا، مرة أخرى مع اقتراب الدقائق الثمينة من عملية الإطلاق.

 

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الكلمات الدلالية:
الصاروخ الفضائي "SLS" صاروخ فضائي ناسا

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