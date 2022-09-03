على المكشوف.. مليشيا الحوثي تستعرض الألغام والصواريخ البحرية إيرانية الصنع

تواصل ـ فريق التحرير:

علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على عملية الاستعراض التي مارستها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للألغام والصواريخ البحرية “إيرانية الصنع” من طرازات مختلفة في عرض أقامته بمدينة الحديدة، مؤكدا أن ذلك يعكس الخطر الذي يمثله استمرار سيطرة مليشيا إرهابية على سلامة السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وباب المندب.

وأشار الإرياني إلى أن تلويح مليشيا الحوثي بالألغام والصواريخ البحرية بشكل علني يمثل تحد سافر للقوانين الدولية التي تحرم حيازتها، وتأكيد على استمرار تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين عبر موانئ الحديدة، واستخدام طهران للحوثيين أداة لتهديد حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأضاف الإرياني أن الاستعراض والتحشيد العسكري الحوثي لأسلحة محرمة دوليا تصعيد خطير يأتي في ظل الهدنة الأممية، وانقلاب مكتمل الأركان على اتفاق السويد بخصوص الوضع في مدينة ومحافظة الحديدة، وتأكيد على استغلال مليشيا الحوثي للاتفاق لترتيب وضعها عسكريا في المدينة التي كانت قاب قوسين من التحرير.

وحث الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة؛ مطالبا بإعلان موقف واضح وخطوات رادعه إزاء التصعيد الحوثي الذي يهدد بنسف جهود التهدئة وإعادة الأوضاع لنقطة الصفر.