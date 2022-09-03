السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بين الشباب والأطفال.. استشاري قلب: مشروب شائع تسبب في ارتفاع «موت الفجأة» في الخليج
«العامل النفسي والموظف».. طريقة التعامل مع زميلك السلبي و 5 شخصيات يجب الابتعاد عنها
شاهد .. كيف اخترع راعي غنم وسيلة لتوليد الكهرباء معه في الصحراء!
حالة جديدة من مرض «جدري القرود» تكشف عن عارض يهدد القلب
غدًا.. طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر «أبشر»
رؤساء دول وشركات عالمية يغردون على «تويتر» بـ «كلمة واحدة».. ما القصة؟

اهم الاخبار

بين الشباب والأطفال.. استشاري قلب: مشروب شائع تسبب في ارتفاع «موت الفجأة» في الخليج

بين الشباب والأطفال.. استشاري قلب: مشروب شائع تسبب في ارتفاع «موت الفجأة» في الخليج
٠٥:٣٧:٥٨ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد الدكتور محمد بلغيث، استشاري القلب بمستشفى الحرس الوطني،  على ضرورة تجنب أو عدم الإفراط في مشروبات الطاقة خاصة الشباب ومن هم دون 20 عامًا.

وأشار الاستشاري، خلال استضافته في برنامج “MBC في أسبوع” على قناة ” MBC”، أن كثرة تناول هذه المشروبات يسبب الكثير من المخاطر الصحية والأضرار على مختلف أجهزة الجسم.

وبيّن “بلغيث” إلى وجود أضرار عصبية جراء تناول هذه المشروبات تشمل القلق وعدم الاتزان والتوتر وكذلك مشكلات في التفكير والذاكرة.

وأضاف أن هناك حالات وفاة كثيرة بين الشباب والأطفال في منطقة الخليج بسبب مشروبات الطاقة، كونها تؤثر على القلب وكهربة القلب ما يؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

وتابع : إن الطلاب يلجؤون لهذه المشروبات بكثرة في أيام الاختبارات، وهو ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة، منها تقرحات جدار المعدة، وخاصة الذين يتناول المشروبات التي تحتوي على “كوفيين” على بطن فارغة صباحًا.

وحذر “بلغيث” من أضرار هذه المشروبات على القلب من خلال ما يمكن أن تؤدي إليه من زيادة في كهرباء القلب وتوقف عضلة الضخ ومن ثم الوفاة.

الكلمات الدلالية:
اضرار مشوبات الطاقة الخليج طلاب مشروبات الطاقة وفاة

مواد ذات صلة

المزيد
تقلبات على معظم المناطق.. توقعات بسحب ممطرة ورياح

تقلبات على معظم المناطق.. توقعات بسحب ممطرة ورياح

منذ 3 سنوات
«التعليم» تضع 9 شروط لعمل المدرسين والإداريين في الفصل الصيفي

«التعليم» تضع 9 شروط لعمل المدرسين والإداريين في الفصل الصيفي

منذ 5 سنوات
بعد تأخر نزول الركاب.. إدارة مطار جدة تكشف ملابسات رحلة الخطوط السعودية رقم «1057» (فيديو)

بعد تأخر نزول الركاب.. إدارة مطار جدة تكشف ملابسات رحلة الخطوط السعودية رقم «1057» (فيديو)

منذ 5 سنوات
متحدث «التعليم»: 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل (فيديو)‎

متحدث «التعليم»: 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل (فيديو)‎

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *