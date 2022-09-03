بين الشباب والأطفال.. استشاري قلب: مشروب شائع تسبب في ارتفاع «موت الفجأة» في الخليج

تواصل- فريق التحرير:

أكد الدكتور محمد بلغيث، استشاري القلب بمستشفى الحرس الوطني، على ضرورة تجنب أو عدم الإفراط في مشروبات الطاقة خاصة الشباب ومن هم دون 20 عامًا.

وأشار الاستشاري، خلال استضافته في برنامج “MBC في أسبوع” على قناة ” MBC”، أن كثرة تناول هذه المشروبات يسبب الكثير من المخاطر الصحية والأضرار على مختلف أجهزة الجسم.

وبيّن “بلغيث” إلى وجود أضرار عصبية جراء تناول هذه المشروبات تشمل القلق وعدم الاتزان والتوتر وكذلك مشكلات في التفكير والذاكرة.

وأضاف أن هناك حالات وفاة كثيرة بين الشباب والأطفال في منطقة الخليج بسبب مشروبات الطاقة، كونها تؤثر على القلب وكهربة القلب ما يؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

وتابع : إن الطلاب يلجؤون لهذه المشروبات بكثرة في أيام الاختبارات، وهو ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة، منها تقرحات جدار المعدة، وخاصة الذين يتناول المشروبات التي تحتوي على “كوفيين” على بطن فارغة صباحًا.

وحذر “بلغيث” من أضرار هذه المشروبات على القلب من خلال ما يمكن أن تؤدي إليه من زيادة في كهرباء القلب وتوقف عضلة الضخ ومن ثم الوفاة.