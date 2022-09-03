السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد .. كيف اخترع راعي غنم وسيلة لتوليد الكهرباء معه في الصحراء!
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منوعات

شاهد .. كيف اخترع راعي غنم وسيلة لتوليد الكهرباء معه في الصحراء!

شاهد .. كيف اخترع راعي غنم وسيلة لتوليد الكهرباء معه في الصحراء!
٠٤:٥٨:٠٤ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كما يقولون «الحاجة أم الاختراع»، فطالما أنت في حاجة إلى أمر فلن يهدأ بالك حتى تحقق حاجتك بأي وسيلة أو طريقة، وهذا ما أثبته راعي غنم عبر فيديو أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو فإن راعي غنم ابتكر طريقة غريبة لتوليد الكهرباء معه في الصحراء، حيث يريد أن يشحن جواله أو يضئ شئ نظرًا لإمكانية تأخره في الرعي، حيث يريد أن يظل متصلًا بأهله عبر الجوال.

ووثق الفيديو قيام الراعي باستخدام الحمار الخاص به، ووضع عليه لوحة شحن “طاقة شمسية”، والذي أصبح يولد له الطاقة من أجل شحن جواله أينما ذهب.

وأشاد مغردون ببساطة وذكاء الراعي، الذي استطاع بأدوات بسيطة أن يوفر لنفسه طاقة كهربائية في الصحراء.

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اختراع الصحرا جوال راعي غنيم طاقة كهربائية

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