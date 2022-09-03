السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رؤساء دول وشركات عالمية يغردون على «تويتر» بـ «كلمة واحدة».. ما القصة؟
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رؤساء دول وشركات عالمية يغردون على «تويتر» بـ «كلمة واحدة».. ما القصة؟

رؤساء دول وشركات عالمية يغردون على «تويتر» بـ «كلمة واحدة».. ما القصة؟
٠٤:٣٤:٢٧ م، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

لجأت الكثير من الشركات إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة للتغريد على “تويتر” بكلمة واحدة فقط، وهو ما يثير حيرة نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز”، فقد بدأ كل شيء عندما غردت شركة «أمتراك» الأميركية للقطارات بطريق الخطأ كلمة «قطارات» فقط مساء يوم الخميس، واكتسبت التغريدة أكثر من 153 ألف إعجاب و23 ألف إعادة تغريد.

ورغبة في عدم تفويت فرصة للترويج الذاتي، دخل عدد من الشركات على خط الموجة، ونشرت تغريدات مماثلة، مما أدى إلى حدوث تفاعل واسع مع الموضوع ليصبح الترند.

وأخذ الرئيس الأميركي جو بايدن استراحة من جدوله المزدحم ليغرد على «تويتر» بكلمة «ديمقراطية» ثم انضم أسطورة الكريكيت ساشين تندولكار إلى الموجة هذه بمجرد التغريد باسم رياضته المفضلة.

وتفاجأ عشاق الأبطال الخارقين من حساب «ديد بول» عندما قام مقاتل الجريمة الخيالي بالتغريد باسمه كجزء من الاتجاه المتفشي بشكل كبير.

ونشر فريق وسائل التواصل الاجتماعي في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) شيئاً ما «خارج هذا العالم» عندما أرسل كلمة «الكون» إلى أكثر من 61 مليون متابع.

وقامت الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة بالتغريد ببساطة بكلمة «راديو».

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الكلمات الدلالية:
التغريد على تويتر تويتر رؤساء دول

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