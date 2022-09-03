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لتجنب الحوادث.. “المرور” ينصح بـ9 إرشادات ضرورية خلال القيادة
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لتجنب الحوادث.. “المرور” ينصح بـ9 إرشادات ضرورية خلال القيادة

لتجنب الحوادث.. “المرور” ينصح بـ9 إرشادات ضرورية خلال القيادة
٠٣:٣٥:٥٩ ص، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت إدارة المرور بالمملكة 9 نصائح وإرشادات لقائدي السيارات للحد من خطر حوادث الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وبحسب الإدارة، فإن تلك النصائح والإرشادات هي، القيادة في حدود السرعة المسموحة، وتخصيص وقت كافي للرحلة، وترك مسافة آمنة، والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام إشارات التنبيه، وإعطاء حقوق الأفضلية،.

ومن بين الإرشادات أيضا، القيادة بحرص شديد خلال التغيرات المناخية، واستخدام حزام الأمان، وكذلك استخدام أضواء التحذير.

وتعد القيادة بسرعة هي واحدة من المسببات الرئيسية لحوادث الطرق. تؤثر السرعة على احتمال التعرّض لحادث وأيضاً على درجة خطورة الحادث. يزداد احتمال وقوع حادث سيارة مع زيادة سرعة السفر.

ولذلك يجب الالتزام بتعليمات القانون والإبطاء اعتماداً على ظروف الطريق والطقس (مثل المطر والضباب والازدحام المروري).

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إدارة المرور القيادة الآمنة المرور السعودي حوادث الطرقات نصائح وإرشادات

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