حتى المساء.. “الأرصاد” ينبه إلى أمطار غزيرة وأتربة مثارة على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء ومناطق بالمملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر” أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والغبار، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مستوى الرؤية، على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة بهذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “الوجه وأملج”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس وينبع ووادي الفرع”.

3 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران”.

4 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق والحجرة والمخواة”.

5 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والعيدابي وفيفا وهروب والدرب والفطيحة وبيش”.

6 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “خليص ومدركة والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة القنفذة والليث والكامل ورهـاط ومدركة وخليص وعسفان والسيل الكبير والشفا والطائف وأضم وميسان والعرضيات”.

7 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب “.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار، تستمر –بمشيئة الله- حتى مساء اليوم.