السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري قلب: احذر هذا المرض عند مخالفة السنة والنوم على الجهة اليسرى
حتى المساء.. “الأرصاد” ينبه إلى أمطار غزيرة وأتربة مثارة على هذه المناطق
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب جزيرة بريطانيا الجديدة
“الإرياني”: استعراض الحوثي للألغام والصواريخ البحرية يعكس خطرًا على سلامة السفن
في فنجان الشاي 7 فوائد.. تعرف عليها
عاجل.. الصين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان

أحدث الأخبار

استشاري قلب: احذر هذا المرض عند مخالفة السنة والنوم على الجهة اليسرى

استشاري قلب: احذر هذا المرض عند مخالفة السنة والنوم على الجهة اليسرى
٠٣:٢٢:١٠ ص، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري القلب الأستاذ الدكتور صالح الغامدي، إن مخالفة السنة بالنوم على الجهة اليسرى يزيد احتمال الإصابة بمرض الضغط.

وأوضح أنه “عند النوم على الجهة اليمنى على السُّنة النبوية يكون القلب أعلى من الشريان الأبهر فيكون ضخ الدم مريح في اتجاه الجاذبية”.

وأكمل: “ولكن النوم على الجهة اليسرى يجعل القلب يضخ للأعلى بجهد أكبر، ويسبب خفقان وضيق تنفس مما يزيد من احتمال وجود مرض الضغط”.

ولفت إلى أنه “صحيح في بعض الحالات النوم على الجهة اليسرى أفضل، مثل ارتجاع المريء والحامل وهنا يمكن أخذ الجنب الأيمن في البداية اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم التحول للجهة اليسرى”.

والنوم على الشق الأيمن من السنن الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن”.

والنوم على الصفة الواردة في الهدي النبوي سنة واتباع، علاوة على أنها الهيئة التي تتناسب مع أجزاء جسم الإنسان ووظائف أعضائه، فالمسلم يلتزم بآداب النوم تعبدا واتباعا، ولكنه يعلم أن هذه الهدايات النبوية لم تأت اعتباطا، بل لها ارتباط وثيق بصحة الإنسان وسلامته.

اقرأ أيضًا:

استشاري: 3 حلول للقضاء على اضطرابات النوم (فيديو)

6 عوامل تسبب اضطرابات النوم لدى كبار السن

الكلمات الدلالية:
الإصابة بالضغط الجهة اليمنى النوم النوم على الجهة اليمنى مرض الضغط

مواد ذات صلة

المزيد
بسبب خلاف قديم.. مواطن يدهس آخر متعمداً في رنية

بسبب خلاف قديم.. مواطن يدهس آخر متعمداً في رنية

منذ 8 سنوات
اليمن.. مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بنيران الحوثيين في «تعز»

اليمن.. مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بنيران الحوثيين في «تعز»

منذ 5 سنوات
مطاردة مرورية بالجوف تكشف مطلوبين أمنيًّا

مطاردة مرورية بالجوف تكشف مطلوبين أمنيًّا

منذ 8 سنوات
بالفيديو.. حوار بين سلطان بن سلمان ومُسن اتهم أمانة الطائف بـ«سرقة عسله»

بالفيديو.. حوار بين سلطان بن سلمان ومُسن اتهم أمانة الطائف بـ«سرقة عسله»

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *