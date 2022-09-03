استشاري قلب: احذر هذا المرض عند مخالفة السنة والنوم على الجهة اليسرى

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قال استشاري القلب الأستاذ الدكتور صالح الغامدي، إن مخالفة السنة بالنوم على الجهة اليسرى يزيد احتمال الإصابة بمرض الضغط.

وأوضح أنه “عند النوم على الجهة اليمنى على السُّنة النبوية يكون القلب أعلى من الشريان الأبهر فيكون ضخ الدم مريح في اتجاه الجاذبية”.

وأكمل: “ولكن النوم على الجهة اليسرى يجعل القلب يضخ للأعلى بجهد أكبر، ويسبب خفقان وضيق تنفس مما يزيد من احتمال وجود مرض الضغط”.

ولفت إلى أنه “صحيح في بعض الحالات النوم على الجهة اليسرى أفضل، مثل ارتجاع المريء والحامل وهنا يمكن أخذ الجنب الأيمن في البداية اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم التحول للجهة اليسرى”.

والنوم على الشق الأيمن من السنن الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن”.

والنوم على الصفة الواردة في الهدي النبوي سنة واتباع، علاوة على أنها الهيئة التي تتناسب مع أجزاء جسم الإنسان ووظائف أعضائه، فالمسلم يلتزم بآداب النوم تعبدا واتباعا، ولكنه يعلم أن هذه الهدايات النبوية لم تأت اعتباطا، بل لها ارتباط وثيق بصحة الإنسان وسلامته.

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