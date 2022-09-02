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“الإرياني”: استعراض الحوثي للألغام والصواريخ البحرية يعكس خطرًا على سلامة السفن
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“الإرياني”: استعراض الحوثي للألغام والصواريخ البحرية يعكس خطرًا على سلامة السفن

“الإرياني”: استعراض الحوثي للألغام والصواريخ البحرية يعكس خطرًا على سلامة السفن
٠٢:٣٩:٠٧ ص، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام بالمجلس الرئاسي اليمني معمر الإرياني، إن استعراض الحوثي للألغام والصواريخ البحرية يعكس خطرًا على سلامة السفن التجارية.

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وأوضح في عدد من التغريدات على حسابه في “تويتر”، أن استعراض مليشيا الحوثي، للألغام والصواريخ البحرية “إيرانية الصنع” من طرازات مختلفة في عرض أقامته بمدينة الحديدة، يعكس الخطر الذي يمثله استمرار سيطرة المليشيا الإرهابية على سلامة السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

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وأضاف أن تلويح مليشيا الحوثي بالألغام والصواريخ البحرية بشكل علني يمثل تحدي سافر للقوانين الدولية التي تحرم حيازتها، وتأكيد على استمرار تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين عبر موانئ الحديدة، واستخدام طهران للحوثيين أداة لتهديد حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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وأكد أن الاستعراض والتحشيد العسكري الحوثي لأسلحة محرمة دوليًا تصعيد خطير يأتي في ظل الهدنة الأممية، وانقلاب مكتمل الأركان على اتفاق السويد بخصوص الوضع في مدينة ومحافظة الحديدة، وتأكيد على استغلال مليشيا الحوثي للاتفاق لترتيب وضعها عسكريا في المدينة التي كانت قاب قوسين من التحرير.

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وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين ألأممي والأمريكي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، وضرورة إعلان موقف واضح وخطوات رادعه إزاء التصعيد الحوثي الذي يهدد بنسف جهود التهدئة وإعادة الأوضاع لنقطة الصفر،وممارسة ضغوط حقيقة على طهران لوقف تهريب الأسلحة.

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الكلمات الدلالية:
استعراض الحوثي الألغام والصواريخ البحرية الحوثي اليمن معمر الإرياني

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