زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب جزيرة بريطانيا الجديدة

تواصل – وكالات:

أفادت تقارير إعلامية دولية، بوقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في جزيرة بريطانيا الجديدة.

وفي مارس الماضي، تعرضت مدن شيتلاند وأبردين وإيلون وستونهافين من بين عدة مدن في بريطانيا، إلى زلزال بلغت قوته 5.1 درجة بمقياس ريختر.

وآنذاك، أعلنت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن السكان شعروا بالزلزال في أجزاء من شمال أسكتلندا.

وخلال الشهور الأخيرة شهدت عدة دول هزات أرضية وصفت بالمتوسطة، لا سيما تلك التي جرت في إيران وأفغانستان وباكستان.

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