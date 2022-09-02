الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب جزيرة بريطانيا الجديدة
“الإرياني”: استعراض الحوثي للألغام والصواريخ البحرية يعكس خطرًا على سلامة السفن
في فنجان الشاي 7 فوائد.. تعرف عليها
عاجل.. الصين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية المنفذ لمشاريع “أرامكو”
في 18 عامًا.. “التعدين العربية” تعتزم رفع أرباحها لـ 1000 %

أحدث الأخبار

زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب جزيرة بريطانيا الجديدة

زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب جزيرة بريطانيا الجديدة
٠٢:٤٣:٢٠ ص، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

أفادت تقارير إعلامية دولية، بوقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في جزيرة بريطانيا الجديدة.

وفي مارس الماضي، تعرضت مدن شيتلاند وأبردين وإيلون وستونهافين من بين عدة مدن في بريطانيا، إلى زلزال بلغت قوته 5.1 درجة بمقياس ريختر.

وآنذاك، أعلنت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن السكان شعروا بالزلزال في أجزاء من شمال أسكتلندا.

وخلال الشهور الأخيرة شهدت عدة دول هزات أرضية وصفت بالمتوسطة، لا سيما تلك التي جرت في إيران وأفغانستان وباكستان.

اقرأ أيضًا:

بقوة 7.1 درجات.. زلزال يضرب وسط الفلبين ولا خسائر في الأرواح

زلزالان قويان يضربان مناطق واسعة جنوب إيران

الكلمات الدلالية:
بريطانيا جزيرة بريطانيا ريختر زلزال زلزال في بريطانيا مقياس ريختر

مواد ذات صلة

المزيد
بعد واقعة نقل الأمتعة.. «السعودية للخدمات» تُطبق حلولاً لتلافي المشكلة بالمطارات

بعد واقعة نقل الأمتعة.. «السعودية للخدمات» تُطبق حلولاً لتلافي المشكلة بالمطارات

منذ 7 سنوات
في 10 أيام.. نقيب يقتل 6 قناصين حوثيين على الحد الجنوبي

في 10 أيام.. نقيب يقتل 6 قناصين حوثيين على الحد الجنوبي

منذ 6 سنوات
الكيان الصهيوني يحشد 13 ألف جندي في تدريب عسكري مفاجئ بالضفة الغربية

الكيان الصهيوني يحشد 13 ألف جندي في تدريب عسكري مفاجئ بالضفة الغربية

منذ 8 سنوات
«الصندوق العقاري» يُوضِّح حقيقة الأوامر السامية بشأن طلبات الدعم السكني

«الصندوق العقاري» يُوضِّح حقيقة الأوامر السامية بشأن طلبات الدعم السكني

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *