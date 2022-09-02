عاجل.. الصين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان

تواصل – فريق التحرير:

في خطوة عاجلة، أعلنت السلطات الصينية، أنها تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان.

وأوضحت أنها طالبت واشنطن بإلغاء صفقة بيع أسلحة إلى تايوان بقيمة 355 مليون دولار، وبشكل فوري.

وأكدت أنه على الولايات المتحدة، سرعة إلغاء صفقة محتملة لبيع صواريخ “هاربون” لصالح تايوان بقيمة 355 مليون دولار.

وأشارت إلى أن قواتها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية، مؤكدة الولايات المتحدة مسؤولة عن أي تقويض للعلاقات العسكرية بين البلدين.

جاء ذلك، بعد ساعة من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن الإدارة الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ “هاربون” لصالح تايوان بقيمة 355 مليون دولار.

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وحسب بيان لوكالة التعاون في مجال الأمن والدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أنه من شأن عملية البيع هذه أن تساعد على صون مجموعة الصواريخ في تايوان لضمان استعدادها لعمليات جوية.

وأشار “البنتاجون” إلى أن الأجهزة وخدمات التدريب الموفّرة تقوم مقام قوّة ردع في وجه التهديدات الإقليمية وتعزّز نظام الدفاع عن أراضي الجزيرة، التي تؤكد الصين أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها.

فيما أشادت وزارة الخارجية التايوانية بهذه الخطوة، مؤكدة أن هذه الصفقة ستسمح لها بحماية أراضيها في ظلّ التوسّع العسكري المتواصل للصين واستفزازاتها.