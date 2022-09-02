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في فنجان الشاي 7 فوائد.. تعرف عليها
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صحة

في فنجان الشاي 7 فوائد.. تعرف عليها

في فنجان الشاي 7 فوائد.. تعرف عليها
٠٢:٢٠:٤٣ ص، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة أن العادة اليومية لشرب الشاي الأسود يمكن أن تساعد على العيش حياة أطول وأكثر صحة ولها 7 فوائد، خصوصاً إذا كنت تشرب كوبين أو أكثر.

وتم نشر نتائج تلك الدراسة في مجلة Annals of Internal Medicine ، وفق ما ذكره موقع “روسيا اليوم”.

وعددت الدراسة فواد شرب الشاي بأنه غني بمضادات الأكسدة المرتبطة بصحة القلب، ويحمي الأمعاء والدماغ، وخافض لمستويات الكوليسترول الضار، ويخفف الضغط وسكر الدم، ويتحكم في الجزيئات الضارة بالخلايا في الجسم، ويؤخر الخرف ويحسن وظائف المخ، كما يحافظ على كثافة العظام، والصحة العقلية.

ويتميز الشاي الأسود بغناه بمضادات الأكسدة المرتبطة بتحسين صحة القلب والأمعاء والدماغ، وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم والسكر.

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