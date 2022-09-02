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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية المنفذ لمشاريع “أرامكو”
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فرص

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية المنفذ لمشاريع “أرامكو”

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية المنفذ لمشاريع “أرامكو”
٠٢:٠٥:٤١ ص، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن شركة الحفر العربية، المنفذ لمشاريع “أرامكو”عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الثانوية فأعلى؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – وظيفة قائد الضوابط المحاسبية والمالية .

* المؤهلات والخبرة:

 – ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة، مع المهارات الكمية والتحليلية، ومهارات الاتصال والعرض التقديمي.

2- وظيفة مهندس إنشائي.

* المؤهلات والخبرة:

– خمس سنوات على الأقل من العمل في شركة مرخصة API 4F كمهندس خدمة ميدانية أو مهندس تصميم إنشائي، سنتين من العمل كمصمم نماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد في OEM ذات السمعة الطيبة.

* وظائف أخرى متاحة:

1 – وظيفة مشرف الصحة والسلامة والبيئة .

2 – وظيفة مهندس المشروع SME  .

3 – وظيفة منسق العمليات.

4 –  وظيفة (Rigger).

5 – M / E5 مهندس “SME”.

6 – وظيفة ميكانيكي رئيسي.

7 – وغيرها.

* طريقة التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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