الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
في 18 عامًا.. “التعدين العربية” تعتزم رفع أرباحها لـ 1000 %
مقتل 8 من رجال الشرطة في هجوم بالمتفجرات في كولومبيا
مفاجأة.. أمريكا تصدم الصين وتبيع لتايوان هذا السلاح الخطير
“سامسونج” تتحدث عن هجوم إلكتروني استهدف بيانات عملاء
إنستجرام يكشف أبرز ملامح تحديثات سياسة الخصوصية من «ميتا»
العنب يقي من السرطان.. تعرف على الفوائد الصحية لأهم فاكهة صيفية

أحدث الأخبار

في 18 عامًا.. “التعدين العربية” تعتزم رفع أرباحها لـ 1000 %

في 18 عامًا.. “التعدين العربية” تعتزم رفع أرباحها لـ 1000 %
٠٢:٠٢:٢٣ ص، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

كشف روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، أن الشركة تتطلع لزيادة صافي أرباحها إلى 10 أضعاف بحلول عام 2040.

وأضاف أن ذلك يعني أن معدل الزيادة يصل إلى أكثر من 55 % سنويا، ليصل إلى نسبة الـ 1000% خلال الـ 18 سنة القادمة، وفق صحيفة “المدينة”.

وأوضح ويلت، أن الشركة تعمل على اكتشاف إمكانيات المملكة والبحث عن الموارد المتعلقة بالتعدين والمعادن؛ لتحقيق الحياد الكربوني الصفري في العالم حيث إنها تطمح للوصول إلى حياد كربوني صفري بحلول 2050، مبينا أن الأمر يتطلب وضع خطة واقعية في المستقبل وتبني نموذج عمل مُستدام.

وأشار إلى أن الشركة استثمرت في الشركات التقنية، كما أنها تعمل مع شركاء يقدمون أفضل التقنيات حول العالم، مبينة أن الشركة تقوم بدور ممكن لأجل توقيع مشروع مشترك أو اتفاقيات تراخيص.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تطوير الكفاءات في الأسواق الناشئة وتأسيس البنية التحتية فيها، لافتا إلى وجود فرصة لقادة الأعمال في قطاع المعادن والتعدين.

اقرأ أيضًا:

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية «معادن»

“الصناعة”: قبول 3 متنافسين لرخصة كشف موقع الخنيقية التعديني

 

الكلمات الدلالية:
أرباح أرباح شركة التعدين العربية الاستثمار التعدين العربية معادن

مواد ذات صلة

المزيد
«عاصفة الحزم» بالشرافاء و«الملتقى النسائي» في كمدة.. أبرز أنشطة لجان التنمية

«عاصفة الحزم» بالشرافاء و«الملتقى النسائي» في كمدة.. أبرز أنشطة لجان التنمية

منذ 7 سنوات
المملكة تدين التفجير الإرهابي بالعاصمة الأفغانية كابول

المملكة تدين التفجير الإرهابي بالعاصمة الأفغانية كابول

منذ 6 سنوات
توقعات باستمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق

توقعات باستمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق

منذ 5 سنوات
وزير العمل يدشن منصة إلكترونية للإفصاح عن بيانات الجمعيات الأهلية

وزير العمل يدشن منصة إلكترونية للإفصاح عن بيانات الجمعيات الأهلية

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *