في 18 عامًا.. “التعدين العربية” تعتزم رفع أرباحها لـ 1000 %

تواصل – وكالات:

كشف روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، أن الشركة تتطلع لزيادة صافي أرباحها إلى 10 أضعاف بحلول عام 2040.

وأضاف أن ذلك يعني أن معدل الزيادة يصل إلى أكثر من 55 % سنويا، ليصل إلى نسبة الـ 1000% خلال الـ 18 سنة القادمة، وفق صحيفة “المدينة”.

وأوضح ويلت، أن الشركة تعمل على اكتشاف إمكانيات المملكة والبحث عن الموارد المتعلقة بالتعدين والمعادن؛ لتحقيق الحياد الكربوني الصفري في العالم حيث إنها تطمح للوصول إلى حياد كربوني صفري بحلول 2050، مبينا أن الأمر يتطلب وضع خطة واقعية في المستقبل وتبني نموذج عمل مُستدام.

وأشار إلى أن الشركة استثمرت في الشركات التقنية، كما أنها تعمل مع شركاء يقدمون أفضل التقنيات حول العالم، مبينة أن الشركة تقوم بدور ممكن لأجل توقيع مشروع مشترك أو اتفاقيات تراخيص.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تطوير الكفاءات في الأسواق الناشئة وتأسيس البنية التحتية فيها، لافتا إلى وجود فرصة لقادة الأعمال في قطاع المعادن والتعدين.

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