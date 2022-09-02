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مقتل 8 من رجال الشرطة في هجوم بالمتفجرات في كولومبيا
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مقتل 8 من رجال الشرطة في هجوم بالمتفجرات في كولومبيا

مقتل 8 من رجال الشرطة في هجوم بالمتفجرات في كولومبيا
٠١:٣٥:٣٨ ص، السبت، ٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل بمقتل 8 من رجال الشرطة في هجوم بالمتفجرات في كولومبيا.

ولم تورد الوكالة مزيد من التفاصيل على الفور بخصوص تلك الهجمات.

وتنشط مجموعات حرب العصابات والقوات شبه العسكرية والعصابات الإجرامية في كولومبيا، مما يضع البلاد تعاني من هشاشة كبيرة في الجانب الأمني وتشهد تفجيرات وهجمات تستهدف قوات الأمن بين الحين والآخر.

وخلال الانتخابات التي جرت في مارس الماضي، شهدت البلاد عدة تفجيرات أسفرت عن قتلى وجرحى من قوات الأمن.

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الكلمات الدلالية:
الشرطة الشرطة الكولومبية كولومبيا متفجرات هجوم

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