البحرية الأمريكية تعترض سفينة حربية إيرانية وتدفعها للإفراج عن قاربين مسيرين بالبحر الأحمر

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أعلنت البحرية الأمريكية، أنها تمكنت من اعتراض سفينة حربية إيرانية وتدفعها للإفراج عن قاربين مسيرين بالبحر الأحمر

وقبل أيام، أعلنت البحرية إحباط محاولة إيرانية للسيطرة على سفينة غير مأهولة في مياه الخليج العربي، مؤكدة أن تصرفات زورق الحرس الثوري الإيراني كانت صارخة وغير مبررة، وفقا لـ”العربية”.

وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن السفينة السطحية غير المأهولة كانت محاولة الاستيلاء عليها تتم بين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وأوضحت أنه أثناء عبور المياه الدولية حوالي الساعة 11 مساءً من يوم أمس، لاحظ الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في الخليج العربي، سفينة تابعة للحرس الثوري تسحب سفينة سطح غير مأهولة، في محاولة منه لاحتجازها، قبل أن يتم الاستجابة بسرعة من السفن القريبة وإطلاق سرب من طائرات الهليكوبتر القتالية لمنع حصول ذلك.

وأكد قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر، أن تصرفات الحرس الثوري الإيراني، صارخة وغير مبررة وتتعارض مع سلوك قوة بحرية محترفة.

وأشار إلى أن القوات البحرية الأمريكية ستظل يقظة وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي مع تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد في جميع أنحاء المنطقة.