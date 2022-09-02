اليوم.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 7 صفر 1444 هجرية، الموافق 3 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:00 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:23 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 7 صفر 1444هـ، وهي على النحو التالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:48
المدينة – 4:45
الرياض – 4:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:21
المدينة – 12:21
الرياض – 11:53
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:50
الرياض – 3:22
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:36
المدينة – 6:39
الرياض – 6:10
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:06
المدينة – 8:09
الرياض – 7:40