اليوم.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 7 صفر 1444 هجرية، الموافق 3 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:00 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:23 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 7 صفر 1444هـ، وهي على النحو التالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:48

المدينة – 4:45

الرياض – 4:16

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:21

المدينة – 12:21

الرياض – 11:53

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:46

المدينة – 3:50

الرياض – 3:22

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:36

المدينة – 6:39

الرياض – 6:10

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:06

المدينة – 8:09

الرياض – 7:40