تحذيرات أمنية بشأن عمليات اغتيال داخل بغداد من قبل خارجين عن القانون

تواصل – فريق التحرير:

حذرت قيادة عمليات بغداد، جميع أبناء الشعب العراقي من احتمال وقوع عمليات اغتيال داخل العاصمة، من قبل خارجين عن القانون

ودعت قيادة العمليات الأمنية، المتظاهرين السلميين، بضرورة توخي الحذر من تغلغل مجموعات خارجة عن القانون ،وذلك بعد رصد إصابة منتسب بـ”رمانة يدوية” من قبل المتواجدين فوق سريع محمد القاسم.

وكان متظاهر قتل وأصيب 7 آخرون بجروح، خلال إطلاق ميليشيات مسلحة النار، فجر اليوم، باتجاه مجموعة من المتظاهرين في محافظة البصرة، جنوب العراق.

فيما تجددت اليوم، المظاهرات في ساحة النسور بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد أيام من هدوء الأوضاع عقب اشتباكات دامية.

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بالصور.. مظاهرات في ساحة النسور ببغداد ترفع شعار “إيران لن تحكم العراق”

ورفع المتظاهرون في ساحة النسور ببغداد، شعارات منددة بالتدخل الإيراني في الشأن الداخلي، كان أبرزها: “إيران لن تحكم العراق”.

وتجمع العشرات في ساحة النسور، وهم يرددون شعارات تطالب بإصلاح الوضع السياسي الراهن، كما استهجنوا عمل الأحزاب، مطالبين بإسقاط النظام السياسي، فيما رفعوا الأعلام العراقية في التظاهرة.

فيما انتشرت قوات مكافحة الشغب وقوات أخرى في الساحة، مع انطلاق التظاهرة، بالتزامن مع قطوعات جزئية، دون محاولة التأثير على حركة السير.

في الوقت نفسه، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى ضرورة ضمان عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق حياديًا، مؤكدًا أن الأحداث التي جرت مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف، وأن الطرفين ضرورة فرض الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين.