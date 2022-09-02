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في أول تعليق أوروبي على قرار “غازبروم” إغلاق خط توريد الغاز، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أن خطوة الشركة الروسية ليست مفاجئة.

وأكد أنه رغم قرار “غازبروم” إغلاق خط توريد الغاز، فإن استخدام الغاز كسلاح لن يغير من تصميم الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن أوروبا، ستسرع طريقها نحو الاستقلال في مجال الطاقة وواجبنا حماية مواطنيها ودعم حرية أوكرانيا.

وكشف عضو لجنة الخارجية في البرلمان الألماني رودريش كيسيويتر، أنه كان من المتوقع، قرار وقف إمدادات الغاز من قبل الرئيس الروسي بوتين.

وأضاف أن القرار الروسي بوقف إمدادات الغاز كان هدفه الضغط على أوروبا، مؤكدًا أن خطة روسيا لا تتوقف على محاربة أوكرانيا فقط بل أيضا جورجيا ومولدوفا ودول البلطيق، وأن أوروبا تحاول البحث عن مصادر بديلة للطاقة من شركاء آخرين إضافة إلى تطوير الطاقة النظيفة.

ونقلت “بلومبيرج” عن منسق البيت الأبيض لشؤون الطاقة، أن مخزون أوروبا من الطاقة غير كاف للشتاء وعلى الجميع الاستعداد لذلك، مؤكدًا أن واشنطن ستعطي الأولوية لأوروبا في مبيعات الغاز الطبيعي المسال.

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في الوقت نفسه أعلنت السلطات الفرنسية اليوم، أنها قررت تشغل جميع المفاعلات النووية للحصول على الطاقة هذا الشتاء، مؤكدة أن تخزين الغاز وحده لا يكفي لتلبية الطلب في أوروبا خلال الشتاء القادم، دون صادرات الغاز الروسي العادية.

فيما كشف وزير الاقتصاد الألماني، أن الجميع رأى الآن كيف أن روسيا لا يمكن الاعتماد عليها ومخزوننا من الغاز يتجاوز 80 %، لافتًا إلى أن استعدادات بلاده بشأن الغاز باتت أفضل بكثير مما كانت عليه قبل أشهر قليلة.