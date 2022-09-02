تستغرق 7 دقائق فقط.. أحدث وسيلة لتقليل الشجار بين الزوجين

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة نورث ويسترن الأمريكية عن طريقة لتقليل الجدال والشجار مع شريك الحياة وربما إنقاذ الحياة الزوجية، من خلال تمرين بسيط يستغرق سبع دقائق فقط.

وقالت مجلة “فوكاس” الإيطالية إنه وفقًا للباحثين الأمريكيين، فإنه لمنع الزوجين من الخروج عن شعورهما والحفاظ على مستوى مرتفع لرضاهما، يكفي أن يكتب كل طرف على ورقة تفاصيل أحدث شجار مع الشريك الآخر ولكن من وجهة نظر شخص ثالث افتراضي يريد مصلحة الطرفين.

وقال الباحثون إن هذه الطريقة فعالة لتقليل الشجار بين الأزواج، وبالتالي الاستمتاع بحياة سعيدة، مشيرين إلى أنه يكفي اتباع هذا التمرين ثلاث مرات فقط في السنة، حسب “العربية”.

وعمد الباحثون من خلال تجربتهم، إلى التعرف على الخلافات الزوجية بين 120 من الأزواج الأمريكيين على مدار عامين، وقاموا بتقييم تلك العلاقات وفقا لعدة معايير مثل الرضا والحب والألفة والثقة والعاطفة والالتزام.

فيما طلبوا من نصف عدد الأزواج المشاركين خلال السنة الثانية، القيام بالتمرين السابق ذكره كل أربعة أشهر، وقام نصف الأزواج بالتمرين.

ووفق الدراسة، فقد تبين أن الأزواج الذين مارسوا التمرين أكثر سعادة ورضا عن حياتهم الزوجية من غيرهم، ما يعني باختصار أن هذا التدريب الذي يستهدف معرفة الأسباب المختلفة للشجار من وجهة نظر خارجية يمكن أن يجنب الشجار بين الزوجين.

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