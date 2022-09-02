خطوة بخطوة.. طريقة إعداد الدروس بمنصة مدرستي

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، إنفوجرافيك عن طريقة إعداد الدروس والتحضير إلكترونياً في منصة مدرستي لتكون بديلاً عن التحضير الورقي.

ووفق الوزارة، فإنه بعد الدخول إلى منصة مدرستي، وإدخال كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمعلم، يتم اختيار الجدول الدراسي من القائمة الرئيسية، ثم اختيار الحصة المراد تحضريها، وتحديد التاريخ ورقم الحصة ووقتها، وبعدها يتم الضغط على رابط “قم بإعداد الدرس الآن”.

واعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منصَّة مدرستي لتعليم الطلاب عن بعد عن طريق تحضيرِ المعلمين والمعلمات للدروس بطريقةٍ إلكترونيةٍ، وبذلك تتوفر الكثير من المناهج التعليمية المتطورة، ويستفيد الطالب منها إلكترونيا.

وتوفر منصة مدرستي العديد من العناصر التعليمية الخاصة بالمعلم، ومنها: إضافة الواجبات، إضافة الدروس والاختبارات وإعدادها، فالمنصة تسمح بعقد الحصص الدراسية الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت، أو إضافة دروس غير افتراضية عبر المنصة.

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