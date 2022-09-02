الصين تفرض حجرًا صحيًا جديدًا على ملايين السكان.. تعرف على السبب

تواصل – وكالات:

فرضت السلطات الصينية حجرًا صحيًا على ملايين الأشخاص، الجمعة، في مدينة تشنغدو جنوب غربي البلاد، وذلك بعد ارتفاع محدود في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليشل إحدى أكبر مدن البلاد.

وتُطبّق هذه السياسة من خلال فرض عدة إغلاقات عامة عند رصد إصابات بكوفيد-19، وإجراء فحوصات كورونا شبه إلزامية كل 72 أو 48 أو حتى 24 ساعة، بالإضافة إلى فرض حجر صحي وإغلاق مفاجئ لمصانع وشركات.

وسجّلت تشنغدو، التي يسكنها 21 مليون نسمة، 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، حسب ما أوضحت وكالة فرانس برس.

ولوقف الإصابات، أطلقت السلطات فحوصات عامة للكشف عن المرض، وأمرت منذ الخميس السكان “بالبقاء في منازلهم” حتى إشعار آخر.

وستتمكن كل أسرة من إرسال شخص واحد يوميا إلى الخارج، للتبضع وشراء سلع أساسية، شرط تقديم نتيجة سلبية من فحص مسحة الأنف “بي سي آر” أُجري قبل أقل من 24 ساعة.

وأظهرت مقاطع فيديو، صفوف انتظار طويلة للخضوع لفحص “بي سي آر” في الشارع، مع رفوف فارغة في محلات السوبرماركت.

وتواجه الصين منذ أسابيع تجددا محدودا في انتشار “كوفيد-19″، لكنه بات يطال قسما كبيرا من أقاليم البلاد.

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