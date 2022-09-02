الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة جدة تقبض على مقيمين باكستانيين بهذه التهمة
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شرطة جدة تقبض على مقيمين باكستانيين بهذه التهمة

شرطة جدة تقبض على مقيمين باكستانيين بهذه التهمة
١١:٠٨:٢٢ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت دوريات الأمن بمحافظة جدة، أنها قبضت على مقيمين من الجنسية الباكستانية بحوزتهما ٤٨٠ جراما من مادة الشبو المخدر مخفية داخل مركبة يستقلانها.

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وقبل أيام، قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية السودانية يرافقه مقيم من الجنسية نفسها لنقلهما في مركبة مسروقة يقودها أحدهما 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، وتم استرداد المركبة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، واحالتهما للنيابة العامة، فيما تم إحالة المخالفين لجهة الاختصاص.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.

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الكلمات الدلالية:
الشابو شرطة جدة مخالفين مخدرات مقيمين

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