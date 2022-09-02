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تحذير مهم.. “الأمن العام” يوضح أبرز 4 علامات للرسائل الاحتيالية
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تحذير مهم.. “الأمن العام” يوضح أبرز 4 علامات للرسائل الاحتيالية

تحذير مهم.. “الأمن العام” يوضح أبرز 4 علامات للرسائل الاحتيالية
٠٨:٣٨:٠٩ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر الأمن العام تحذيرًا من وقوع البعض ضحية الاحتيال عن طريق الرسائل المشبوهة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حتى لا يقع الشخص ضحية للاحتيال، فعليه أن يحذر الرسائل المشبوهة، مشيرًا إلى أن أبرز علامات الرسائل الاحتيالية، هي:

1 – تحوي العديد من الأخطاء النحوية والإملائية.

2 – تُعلن فوزك بجائزة ما، وتطلب منك دفع مبلغًا رمزيًا لتسلمها.

3 – تطلب منك الانضمام إلى مشروع أو شركة معينة مقابل مبلغ مالي للاشتراك.

4 – تُعلن إغلاق حساباتك الإلكترونية، وتطلب منك الدخول على رابط معين لحل الإشكال.

كما كشف الأمن العام أنه تجنبًا لوقوعك ضحية لإحدى الجرائم المعلوماتية؛ فلا تفصح عن معلوماتك لأي شخص، مؤكدًا أن هذه المعلومات لن يطلبها منك موظف المصرف، وهي:

1 ـ الرقم السري للبطاقة البنكية.

2 ـ كلمات المرور.

3 ـ كود التفعيل المرسل للجوال.

وأوضح أنه للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، على الجميع إتباع هذه التعليمات والإرشادات:

1 – التوجه إلى اقرب مركز شرطة.

2 – التواصل الفوري عبر تطبيق كلنا أمن.

3 – الاتصال على رقم “911” في مناطق الرياض ومكة والمدينة.

4 – ضرورة الاتصال على رقم “999”، في جميع مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام البطاقة البنكية الجرائم الإلكترونية الرسائل الاحتيالية الرقم السري

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