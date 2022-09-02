الآن.. شاهد أمطارًا غزيرة على طريق عرفات الشرائع شرق مكة

تواصل – فريق التحرير:

تتساقط الآن، كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة على طريق عرفات الشرائع شرق مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على طريق عرفات الشرائع شرق مكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة و جازان وعسير والباحة، وأنه يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.

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فيما تساقطت أمطار غزيرة على طريق ينبع السريع، مع جريان سيول المواريد، وسيول حزرة، نتيجة تدفق شلالات المواريد جنوب المدينة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار على منطقة المدينة تبدأ من ظهر الجمعة، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء؛ فيما لا تزال السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

كما حذر الدفاع المدني من التعرض للأمطار الغزيرة، ونصح بالابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية والسدود.