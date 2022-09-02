بالصور.. “مدني الرياض” يُسيطر على حريق في مستودع لإعادة تدوير الورق بحي السلي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني الرياض يسيطر على حريق في مستودع لإعادة تدوير الورق بحي السلي.

وأكدت على حسابها في “تويتر”، أن الحريق الذي شب في مستودع لإعادة تدوير الورق بحي السلي لم يسفر عن أي إصابات.

وحثت مديرية الدفاع المدني، الجميع بأخذ الحيطة وعدم استخدام التوصيلات الرديئة لتجنب حدوث التماس كهربائي.

وتحت شعار” الوقاية آمان”، شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الالتزام بالاحتیاطات اللازمة عند إشعال النار في الأماكن المخصصة لھا.

وشدد على أن حرق المخلفات الزراعیة للتخلص منھا دون الأخذ بالتدابیر الوقائیة، قد یكون سببًا في توسع الحریق وانتشاره.

وأشارت إلى أن المنصة الوطنية للإنذار المبكر – والتي أطلقتها مؤخرًا- في حالات الطوارئ، تهدف إلى بث نغمة مميزة ورسائل تحذيرية عن الحالات الطارئة.

يأتي هذا في الوقت الذي، افتتح فيه مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، ورشَ عمل التجارب الميدانية، واطلع على ما يبذله العاملون وأفضل الممارسات في مواجهة الحوادث النوعية.