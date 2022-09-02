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بالصور.. مظاهرات في ساحة النسور ببغداد ترفع شعار “إيران لن تحكم العراق”
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بالصور.. مظاهرات في ساحة النسور ببغداد ترفع شعار “إيران لن تحكم العراق”

بالصور.. مظاهرات في ساحة النسور ببغداد ترفع شعار “إيران لن تحكم العراق”
٠٨:١٣:٣٢ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تجددت، اليوم، المظاهرات في ساحة النسور بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد أيام من هدوء الأوضاع عقب اشتباكات دامية.

 ورفع المتظاهرون في ساحة النسور ببغداد، شعارات منددة بالتدخل الإيراني في الشأن الداخلي، كان أبرزها: “إيران لن تحكم العراق”.

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وشهدت ساحة النسور، مساء الجمعة، تجمهرًا لعدد من المتظاهرين، الذي يمثلون تيارات مختلفة، منها قوى تشرين.

وتجمع العشرات في ساحة النسور، وهم يرددون شعارات تطالب بإصلاح الوضع السياسي الراهن، كما استهجنوا عمل الأحزاب، مطالبين بإسقاط النظام السياسي، فيما رفعوا الأعلام العراقية في المظاهرة.

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فيما انتشرت قوات مكافحة الشغب وقوات أخرى في الساحة، مع انطلاق المظاهرة، بالتزامن مع قطوعات جزئية، دون محاولة التأثير على حركة السير.

في الوقت نفسه، دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى ضرورة ضمان عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق حياديًا، مؤكدًا أن الأحداث التي جرت مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف، وأنه يجب فرض الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين.

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ولمدة 18 ساعة من أيام الاثنين والثلاثاء الماضيين، شهدت بغداد ومحافظات أخرى احتجاجات واشتباكات وفوضى أمنية، إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيًا، أسفرت عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 700 آخرين، لتتوقف بعد رفع حظر التجوال وتعود الحياة إلى طبيعتها بجهود أطراف محلية.

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الكلمات الدلالية:
إيران العراق بغداد ساحة النسور مظاهرات مقتدى الصدر

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