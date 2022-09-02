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بالفيديو.. تعرف على الزراعات الموسمية في المملكة وموعد دخول الخريف
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بالفيديو.. تعرف على الزراعات الموسمية في المملكة وموعد دخول الخريف

بالفيديو.. تعرف على الزراعات الموسمية في المملكة وموعد دخول الخريف
٠٨:٢٥:٥٤ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد، د. خالد صالح الزعاق، أن من أنماط الزراعة في المملكة منذ القدم، الزراعة المطرية، وتنقسم إلى نوعين.

وتابع أن أولهما الزراعة الصيفية، وهي منذ أول مارس حتى منتصف إبريل، ومحصولها يكون في القيض، في يونيو ويوليو وأغسطس، وأبرزها البطيخ على السواحل التهامية، والبن على المرتفعات.

أما النوع الثاني فهو الزراعة الشتوية، وتكون من منتصف سبتمبر، إلى نهاية نوفمبر، وأبرز محصولها القمح على نجد.

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وأفاد الزعاق بأن الزراعة المطرية لها أنماط حسب تربة الأرض، ففي المرتفعات، في جنوب المملكة، واليمن، وسلطنة عمان، يضعون مصاعد للمياه على شكل مدرجات، وكل مدرج يفيض على الآخر.

أما في السواحل التهامية، كما أضاف الزعاق، فيضعون مصدات ومحاجر للمياه، وفي نجد يتخذون الأراضي المستوية والمنخفضة إذا فاض عليها الماء.

وعبر “تويتر” قال الزعاق: “بقي أسبوعان ويدخل علينا موسم الصفري وهو موسم الأمراض الموسمية، وسمي بالصفري لإصفرار الأجساد من الأمراض واصفرار أوراق الأشجار وتساقطها، وهو موسم الزراعة الخريفية، ويوم الخميس 15 سبتمر أول أيامه”.

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أنماط الزراعة في المملكة الزراعة الشتوية الزراعة المطرية خالد الزعاق محصول القمح موسم الخريف

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