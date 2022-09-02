الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«بشرة نقية وجسد صحي».. فوائد «مذهلة» لتناول «ماء الليمون» بانتظام
عاجل.. رصد سلالة جديدة من فيروس “جدري القرود” في هذه الدولة
“الدفاع الروسية”: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين تحملان صواريخ هارم الأمريكية
بالفيديو.. رصد 3900 مخالفة في حملات ميدانية على مكاتب تأجير السيارات
وتستهين بالتهديدات.. مجموعة السبع تقرر فرض سقف سعري على النفط الروسي
معلومة جديدة.. خبير طقس يكشف سر عدم الغرق عند السباحة في الماء المالح

أحدث الأخبار

«بشرة نقية وجسد صحي».. فوائد «مذهلة» لتناول «ماء الليمون» بانتظام

«بشرة نقية وجسد صحي».. فوائد «مذهلة» لتناول «ماء الليمون» بانتظام
٠٧:٥٥:٢١ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

ينصح خبراء التغذية بشرب “ماء الليمون” للحصول على بشرة أكثر نقاءً، وجسدٍ صحي؛ وذلك لأن هناك الكثير من الفوائد التي تعود على الجسم في حال انتظام تناول هذا المشروب.

ترطيب الجسم

يؤثر الجفاف على جسم الإنسان بصورة سلبية، ومن أبرز آثاره تغيرات المزاج، وارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة التركيز.

يساعد ماء الليمون على منع الجفاف مع كل رشفة، مما يمنحك فرصة أكبر للحصول على جميع فوائد الترطيب المناسب، بما في ذلك زيادة الطاقة ودعم صحة القلب.

مصدر لـ”فيتامين سي”

يعتبر ماء الليمون الساخن مصدرًا رائعًا لفيتامين سي الضروري لصحتك العامة، وفيتامين سي يساعد في دعم نظام مناعة الجسم وتقويته، وبالتالي حمايتك من نزلات البرد والفيروسات.

ويساعد الفيتامين على تقوية الغضاريف والعظام والأسنان، كما يساعد فيتامين سي جسمك على تكوين الكولاجين، والتئام جروح الجلد بأمان.

تقليل مخاطر الإصابة بحصوات الكلى

يمكن أن تكون حصوات الكلى مؤلمة للغاية، وتؤثر على الجهاز البولي، وهناك الكثير من الأسباب التي تقف وراءها، أبرزها الجفاف.

شرب المزيد من الماء على مدار اليوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالجفاف وحصى الكلى المرتبطة به، لكن ماء الليمون يأخذك خطوة أخرى إلى الأمام.

مصدر للبوتاسيوم

يعد تنظيم مستويات البوتاسيوم في الجسم والحفاظ عليها أمرا مهما؛ لأن البوتاسيوم يسهم في صحة العديد من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك القلب والعضلات.

فقدان الوزن

لن يساعدك ماء الليمون على إنقاص الوزن بمفرده، لكنه يعد “مقايضة صحية “للمشروبات السكرية، التي غالبا ما تسهم في السمنة.

صفاء البشرة

هناك العديد من الطرق التي يمكن لماء الليمون من خلالها مساعدتك في الحصول على بشرة صافية.

يحافظ الترطيب المناسب على صحة البشرة، من خلال تنظيم مستويات إفراز الدهون (الزهم)، وإزالة السموم من الميكروبيوم الطبيعي لبشرتك.

زيادة مستويات الطاقة

ومن بين المميزات أيضا أن الترطيب الذي يوفره ماء الليمون يساعد على الشعور بمزيد من النشاط، دون الانهيار في منتصف النهار أو الشعور بالآثار الجانبية الضارة الأخرى للمشروبات الحلوة والكافيين.

اقرأ أيضًا:

فيديو سيجعلك لا ترمي قشور الليمون بعد اليوم

الكلمات الدلالية:
الجفاف القلب الليمون ترطيب البشرة شرب الماء بالليمون فقدان الوزن فوائد الليمون

مواد ذات صلة

المزيد
تعطُّل قطار «القصيم-الرياض».. و«سار» تعتذر للركاب وتدفع بآخر بديل (فيديو)

تعطُّل قطار «القصيم-الرياض».. و«سار» تعتذر للركاب وتدفع بآخر بديل (فيديو)

منذ 5 سنوات
حدث في مثل هذا اليوم السادس من رمضان

حدث في مثل هذا اليوم السادس من رمضان

منذ 7 سنوات
« أُعجوبة العصر بجازان».. يحفظ القرآن بقراءاته العشر وكتب الحديث الستة وصنف 100 كتاب

« أُعجوبة العصر بجازان».. يحفظ القرآن بقراءاته العشر وكتب الحديث الستة وصنف 100 كتاب

منذ 3 أيام
بعد مجاز «بشار».. «الغماس»: موت سرى في الهواء يقطف طفولة الأبرياء ولا مجيب

بعد مجاز «بشار».. «الغماس»: موت سرى في الهواء يقطف طفولة الأبرياء ولا مجيب

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *