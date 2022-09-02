«بشرة نقية وجسد صحي».. فوائد «مذهلة» لتناول «ماء الليمون» بانتظام

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ينصح خبراء التغذية بشرب “ماء الليمون” للحصول على بشرة أكثر نقاءً، وجسدٍ صحي؛ وذلك لأن هناك الكثير من الفوائد التي تعود على الجسم في حال انتظام تناول هذا المشروب.

ترطيب الجسم

يؤثر الجفاف على جسم الإنسان بصورة سلبية، ومن أبرز آثاره تغيرات المزاج، وارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة التركيز.

يساعد ماء الليمون على منع الجفاف مع كل رشفة، مما يمنحك فرصة أكبر للحصول على جميع فوائد الترطيب المناسب، بما في ذلك زيادة الطاقة ودعم صحة القلب.

مصدر لـ”فيتامين سي”

يعتبر ماء الليمون الساخن مصدرًا رائعًا لفيتامين سي الضروري لصحتك العامة، وفيتامين سي يساعد في دعم نظام مناعة الجسم وتقويته، وبالتالي حمايتك من نزلات البرد والفيروسات.

ويساعد الفيتامين على تقوية الغضاريف والعظام والأسنان، كما يساعد فيتامين سي جسمك على تكوين الكولاجين، والتئام جروح الجلد بأمان.

تقليل مخاطر الإصابة بحصوات الكلى

يمكن أن تكون حصوات الكلى مؤلمة للغاية، وتؤثر على الجهاز البولي، وهناك الكثير من الأسباب التي تقف وراءها، أبرزها الجفاف.

شرب المزيد من الماء على مدار اليوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالجفاف وحصى الكلى المرتبطة به، لكن ماء الليمون يأخذك خطوة أخرى إلى الأمام.

مصدر للبوتاسيوم

يعد تنظيم مستويات البوتاسيوم في الجسم والحفاظ عليها أمرا مهما؛ لأن البوتاسيوم يسهم في صحة العديد من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك القلب والعضلات.

فقدان الوزن

لن يساعدك ماء الليمون على إنقاص الوزن بمفرده، لكنه يعد “مقايضة صحية “للمشروبات السكرية، التي غالبا ما تسهم في السمنة.

صفاء البشرة

هناك العديد من الطرق التي يمكن لماء الليمون من خلالها مساعدتك في الحصول على بشرة صافية.

يحافظ الترطيب المناسب على صحة البشرة، من خلال تنظيم مستويات إفراز الدهون (الزهم)، وإزالة السموم من الميكروبيوم الطبيعي لبشرتك.

زيادة مستويات الطاقة

ومن بين المميزات أيضا أن الترطيب الذي يوفره ماء الليمون يساعد على الشعور بمزيد من النشاط، دون الانهيار في منتصف النهار أو الشعور بالآثار الجانبية الضارة الأخرى للمشروبات الحلوة والكافيين.

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