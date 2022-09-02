الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“أوبل” تكشف عن سيارة Zafira e-Life الجديدة.. تعرف على مميزاتها
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“أوبل” تكشف عن سيارة Zafira e-Life الجديدة.. تعرف على مميزاتها

“أوبل” تكشف عن سيارة Zafira e-Life الجديدة.. تعرف على مميزاتها
٠٨:١١:٥٣ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف شركة أوبل الألمانية عن نسخة الكارافان Crosscamp Flex من سيارتها Zafira e-Life، خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض دوسلدورف للسيارات الكارافان المستمر حتى الرابع من سبتمبر الجاري.

واستعرضت “أوبل” مميزات وإمكانات السيارة Zafira e-Life الجديدة، التي تم تجهيزها بمقاعد أمامية يمكن تدويرها بزاوية 180 درجة ووحدة مطبخ ومقصورات للتخزين، مع 4 أسرة تتوزع على المنطقة الخلفية من السيارة والسقف الذي يتم نصبه في الأعلى.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصانًا، مع بطارية سعة 75 كيلووات ساعة، تبلغ بالسيارة مدى السير 320 كلم، وبطارية أخرى 95 أمبير ساعة لتوفير التيار اللازم لبعض التجهيزات مثل الأضواء والثلاجة وشحن أجهزة USB.

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كما تأتي السيارة الكارافان الجديدة، التي يبلغ طولها 4.5 متر، تشتمل على وحدة سرير قياسية في حيز الأمتعة مع مرتبة مطوية من ثلاثة أجزاء فوق كتلة المطبخ. ويأتي السرير بأبعاد 2×1.15 متر، وهو ما يكفي لشخصين.

وتشتمل وحدة المطبخ على مغسلة بخزان مياه سعته 12 لترا، وثلاجة سعة 15 لترا، وموقد غاز، وتوفر الأدراج مساحة تخزين جيدة لاستيعاب أدوات المائدة والأواني، مما يجعلها مثالية لهواة السفر بالسيارات والتخييم.

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