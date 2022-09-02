القصيم.. قمح وتمور وفاكهة ومعالم تستحق المشاهدة

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القصيم هي إحدى مناطق المملكة البالغ عددها 13، وهي تقع في وسط المملكة حوالى 400 كم شمال غرب العاصمة الرياض، ويحدها من الشمال منطقة حائل، ومن الغرب منطقة المدينة المنورة، ومن الجنوب والشرق منطقة الرياض.

تشتهر بقمحها الذي تصدره بكثافة، وتمورها الرائجة في جميع أنحاء البلاد. ربما هذا أيضًا هو السبب وراء تسميتها “سلة الطعام” في المملكة.

في الواقع، المنطقة غنية نسبيًا بمواردها المائية، وتربتها ومناخها مناسبان لزراعة معظم المحاصيل، بما فيها العنب والبرتقال والليمون والزنباع واليوسفي والرمان والكثير من الخضروات.

السوق الرئيس في بريدة، عاصمة المنطقة -التي يقطنها قرابة 60% من إجمالي سكان المنطقة- توفر تشكيلة متنوعة من التمور على مدار السنة؛ وتتميز القصيم بمناخ صحرواي، حيث يكون الصيف طويلًا وحارًا والشتاء قصيرًا ولطيفًا، وفرص سقوط الأمطار قليلة.

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ومن أبرز معالم القصيم:

مدينة البكيرية

تقع الجوهرة المخفية البكيرية على بعد حوالى 40 دقيقة من بريدة، وتتميز بكونها مدينة صغيرة يستوطنها حوالى 25,000 نسمة. وعلى الرغم من كونها أقل شهرة من بعض المدن الأكبر حجمًا، لا تدع ذلك يحبط عزيمتك، فالبكيرية وجهة سياحية واعدة.

ومثل بريدة، تمتاز البكيرية بنباتات خضراء مورقة ومناخ دافئ جذاب. ومن الناحية التاريخية، شهد المكان معركة البكيرية في العام 1904 أثناء مرحلة توحيد المملكة.

وبالإضافة إلى المطاعم والمتاجر ومراكز السبا المتوفرة هناك، يمكن لعشاق الثقافة زيارة مسجد الزهراء الكبير، كما يمكن للأطفال قضاء وقت ممتع باستكشاف منتزه الشلال.

برج الشنانة

يبلغ عمر برج المراقبة التاريخي هذا 200 عام على الأقل، ويقع في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة الرس في القصيم، على بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة واحدة بالسيارة من بريدة.

وقد شهد هذا الهيكل المحفوظ جيدًا والمبني من طوب اللبن العديد من المعارك التاريخية. ويقال أنه خلال إحدى المعارك، تضرر البرج بسبب نيران المدفعية الشديدة مما أدى إلى تقليص ارتفاعه الأصلي البالغ 45 مترًا إلى الارتفاع الحالي وقدره 27 مترًا.

عيون الجواء

تقع هذه الواحة القديمة على بعد حوالى 50 كم شمال غرب بريدة، ويعني اسمها “برك الوادي” التي كانت تحيط بالمنطقة، وقد حظيت بشهرة كبيرة بين المجتمعات التي استوطنت هناك.

وقد سكن البشر في عيون الجواء منذ عصور ما قبل التاريخ على أقرب تقدير. ولا يزال بإمكانك رؤية نقوش ثمود (القبيلة العربية التاريخية) المحفورة على صخور المنطقة، لا سيما في الحنادر الواقعة على بعد 15 كم من عيون الجواء.

وعند زيارة عيون الجواء، يمكن زيارة برج المرقب المبني من الطين والطوب والذي استخدم في السابق لرصد حركة الأعداء، وكذاك السوق القديم، والعيون القديمة المكوّنة من مجموعة من البيوت الطينية المبنية من الطين والطوب والصلصال والمصنّفة كمواقع تاريخية محمية.