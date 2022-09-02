الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية خلال أغسطس
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انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية خلال أغسطس

انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية خلال أغسطس
٠٤:١٩:١٧ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للشهر الخامس على التوالي في شهر أغسطس الماضي، نتيجة استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وسجل مؤشر “الفاو”، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، في المتوسط 138 نقطة الشهر الماضي بأقل من 1.9%، عن مستواه في يوليو السابق الذي بلغ 140.7 نقطة.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أنه رغم هذا التراجع الخامس المتوالي منذ أن بلغ المؤشر العام للسلع الخمس الرئيسية في مارس الماضي 159.3 نقطة الأعلى على الإطلاق فإن مؤشر أغسطس يبقى أعلى بنسبة 7.9% عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.

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وأوضحت أن هذا التراجع الخامس يعبر عن محصلة انخفاض جميع المؤشرات الفرعية بعدما هبط مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.4% مدفوعًا بانخفاض الأسعار الدولية للقمح.

بينما هبط المؤشر الفرعي لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.3% وتراجع المؤشر الفرعي لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2%.

واشتمل تراجع مؤشر (فاو) في أغسطس على هبوط المؤشر الفرعي لأسعار اللحوم بنسبة 1.5%، وانخفاض المؤشر الفرعي بنسبة 2.1% إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2021.

ويرصد مؤشر (فاو) المعياري لأسعار الغذاء حركة التعاملات التجارية في أسواق المواد الغذائية العالمية بقياس متوسط أسعار خمس سلع غذائية رئيسية بينها الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر على مدار الشهر.

الكلمات الدلالية:
أسعار اللحوم استئناف صادرات الحبوب ‏الأمم المتحدة السلع الغذائية الأكثر تداولا الفاو الموانئ الأوكرانية مؤشر أسعار الغذاء منتجات الألبان منظمة الأغذية والزراعة

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