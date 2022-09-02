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حادث”مروع” بدولة عربية.. 3 قتلى و9 مصابين في تصادم بين قطار وسيارة ميكروباص
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حادث”مروع” بدولة عربية.. 3 قتلى و9 مصابين في تصادم بين قطار وسيارة ميكروباص

حادث”مروع” بدولة عربية.. 3 قتلى و9 مصابين في تصادم بين قطار وسيارة ميكروباص
٠٤:١٥:٠٠ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قُتل 3 مصريين وأصيب 9 آخرون بإصابات متنوعة إثر تعرضهم لحادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص في مركز فاقوس التابع لمحافظة “الشرقية”.

وبحسب المعلومات المتداولة فقد أسفر الحادث عن مصرع سيدة ونجلتها وشخص ثالث وإصابة 9 آخرين بإصابات خطيرة، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى فاقوس المركزي والمصابين لتلقي الإسعافات الأولية.

وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور قائد سيارة ميكروباص شريط السكك الحديدية بناحية منطقة كوبري عبد السلام التابعة لقرية أكياد البحرية اصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمني حول الحادث وجاري بدء التحقيقات من قبل جهات التحقيق.

وخلال السنوات الماضية، طورت مصر العديد من المزلقانات كما أدخلت تعديلات عديدة في خطوط السكك الحديدية للحيلولة دون وقوع المزيد من حوادث القطارات.

وشهدت السنوات الأخيرة وقوع عدد كبير من الحوادث التي راح ضحيتها العشرات من المصريين، وأعلنت الحكومة المصرية عن خطة تطوير للخطوط ورفعت على إثر ذلك أسعار تذاكر المترو وبعض خطوط السكك الحديدية.

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الكلمات الدلالية:
تصادم حادث قطار مصر

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