العالم في أسبوع.. عودة الدراسة بالمملكة واشتباكات بالعراق وسيول في باكستان وثورة بتويتر

تواصل- فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

انتظام 6 ملايين طالب في الدراسة بالمملكة

انطلق العام الدراسي بمدارس المملكة، الأحد، واستقبلت المدارس طلابها وطالباتها بعام دراسي مختلف ومناهج جديدة، لعام 1444 من الهجرة النبوية الشريفة.

واستقبلت مدارس المملكة ما يزيد عن 6 ملايين طالب وطالبة في مدارسها، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات اللازمة التي عملت عليها وزارة التعليم منذ وقت مبكر، والتي تعد أول عودة حضورية لجميع الطلاب والطالبات بكافة المراحل.

هزة أرضية في منطقة الباحة

كشف مراسل قناة “الإخبارية” عن تفاصيل الهزة الأرضية في منطقة الباحة والتي شعر بها سكان بعض المحافظات، مؤكدًا أنها كانت محسوسة ووقعت في تمام الساعة 9:34 صباحًا وتم تسجيلها في جنوب غرب منطقة الباحة.

وأوضح أن الهزة كانت بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر وهبوط نحو 10.50 كم وكانت محسوسة بصورة ضعيفة على محافظة المخواة ومحافظة بلجرشي ووسط الباحة ولم ينتج عنها أي إصابات أو خسائر مادية.

رئيس العراق يدعو لتحقيق محايد في أحداث المنطقة الخضراء

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى ضرورة ضمان عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق حياديًا.

ولمدة 18 ساعة الاثنين والثلاثاء، شهدت بغداد ومحافظات أخرى احتجاجات واشتباكات وفوضى أمنية أسفرت عن 30 قتيلاً و700 جريح، إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيًا، ثم توقفت الاشتباكات وعادت الحياة إلى طبيعتها بجهود أطراف محلية.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد أعلن تعليق جلسات الحكومة حتى إشعار آخر بعد اقتحام المتظاهرين مقر الحكومة والقصر الجمهوري وقاعات وغرف الرئاسة.

وإعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي هو التاسع من نوعه خلال تسع سنوات، وجاء بعد يومين من اقتراحه أن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد لأزمة سياسة مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

أمطار أعلى من المعدل بـ 10 مرات في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 1162 حالة وفاة، بسبب الأمطار الموسمية التي ضربت مناطق مختلفة من البلاد، حيث فاقت الأمطار الساقطة 10 أضعاف الأمطار التي تسقط في الأيام العادية.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أن 1162 شخصًا، بينهم 384 طفلاً و231 امرأة، لقوا حتفهم بسبب الفيضانات منذ منتصف يونيو، متوقعة أن تزداد الأعداد في الأيام المقبلة.

وأضافت أن أكثر من 33 مليون شخص تضرروا في نحو 116 من أصل 160 منطقة إدارية في باكستان من الفيضانات، مع إعلان 72 منطقة منكوبة على الأقل.

من جهتها، كشفت وكالة الفضاء الأوروبية أن فيضانات باكستان أودت بحياة مئات الأشخاص منذ يونيو، كما جرفت مساحات من الأراضي الزراعية وقضت على محاصيلها وألحقت أضرارًا أو دمرت أكثر من مليون منزل.

وفاة 200 جراء الفيضانات ومقتل 14 في تفجير بمسجد بأفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، أن ما لا يقل عن 200 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 300 جراء الفيضانات في 10 ولايات مختلفة في البلاد.

وناشدت السلطات الأفغانية المجتمع الدولي بضرورة وسرعة مساعدة آلاف المتضررين من أبناء الشعب المنكوب.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل بمقتل 14 شخصًا في تفجير داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في ولاية هرات غربي أفغانستان.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن التفجير أسفر أيضًا عن عشرات الجرحى، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة.

الجيش التايواني يُوجّه طلقات تحذيرية على طائرة صينية

أعلن الجيش التايواني، أنه وجّه طلقات تحذيرية لأول مرة على طائرة بدون طيار صينية بالقرب من الجزيرة.

يأتي هذا مع استمرار التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان، وإن كانت على نطاق أصغر من المناورات الحربية التي أجريت مباشرة بعد زيارة رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أسابيع.

تويتر يسمح لمشتركيه بتعديل تغريداتهم هذا الشهر

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية في نبأ عاجل، أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر اتخذ قرارًا بعد دراسة طويلة مفاده أنه سيسمح لمشتركيه بتعديل تغريداتهم هذا الشهر.

وعارضت تويتر سابقًا لسنوات إطلاق ميزة تعديل التغريدات بعد نشرها، حتى إن جاك دورسي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لتويتر، قال في وقت سابق من عام 2020 إن الشركة ليس لديها أي خطط لإطلاق الميزة، وبرر ذلك وقتها بكون السبب كان تقنيًا من البداية، حيث كان تويتر يعتمد على التغريد من خلال الرسائل القصيرة SMS، وبمجرد إرسال الرسالة النصية لم يكن هناك أي طريقة للتراجع عن ذلك.

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