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تعرف على الشروط.. “الزكاة والضريبة”: مزاد علني لبيع “سيارات” بجمرك جسر الملك فهد
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تعرف على الشروط.. “الزكاة والضريبة”: مزاد علني لبيع “سيارات” بجمرك جسر الملك فهد

تعرف على الشروط.. “الزكاة والضريبة”: مزاد علني لبيع “سيارات” بجمرك جسر الملك فهد
٠٣:٥٠:٤٢ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك جسر الملك فهد، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأوضحت الهيئة أن المزاد يُقام يوم الخميس الموافق 19 من شهر صفر 1444هـ، الموافق 15 من سبتمبر الجاري، وذلك بساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

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يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية:

  • دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون الف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  • تقتصر المشاركة في مزاد “سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.
  • دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
  • دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.
  • يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام للسيارات برسم الوارد و(10) أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
  • يشترط التسجيل المسبق لحضور المزاد، إما بزيارة الصالة الشاملة بجمرك جسر الملك فهد أو بإرسال طلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني.

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الدمام جمرك ميناء الملك عبد العزيز مزاد علني مزاد لبيع سيارات هيئة الزكاة والضريبة

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