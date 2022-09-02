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“الأرصاد”: تنبيه متقدم بسقوط أمطار على المدينة المنورة حتى هذه الساعة
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“الأرصاد”: تنبيه متقدم بسقوط أمطار على المدينة المنورة حتى هذه الساعة

“الأرصاد”: تنبيه متقدم بسقوط أمطار على المدينة المنورة حتى هذه الساعة
٠٣:٤٣:١٩ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، بمشيئة الله، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على منطقة المدينة المنورة، تشمل “الحناكية، الصويدرة، الفريش، الفقرة، المدينة المنورة، المسيجيد، اليتمة، بدر، الأكحل، المهد، وادي الفرع”.

ويبدأ التنبيه من ظهر الجمعة، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء؛ وبالفعل هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

ومن ناحبة أخرى، حذر الدفاع المدني من التعرض للأمطار الغزيرة، ونصح بالابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية والسدود.

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وفي الوقت نفسه، نبه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، يشمل تأثيراته نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي بدأ الساعة 1 ظهرًا ، ويستمر حتى الساعة 9 مساءً.

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