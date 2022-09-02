رجل إسعاف ينقذ مواطنًا بطريقة “مبسطة” بعد ابتلاعه قطعة طعام ضخمة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو كيفية تعامل أحد رجال الهلال الأحمر مع حالة طارئة لمواطن يشتكي من صعوبة التنفس والاختناق على أثر قطعة طعام ضخمة تم تناولها.

وقال عبد الله، ممثل الهلال الأحمر، لأحد الأشخاص المرافقين للحالة: “طيب أخوي أبغاك تجي من وراه.. اضغط فوق السرة وارفع شوي”.

من جهته، أضاف المرافق للحالة: “قاعد يحاول يتنفس.. أيوة.. طلعت”، فأضاف عبد الله: “الإسعاف قريبة من عندك إذا وصلت راح يدق عليك”.

ويقضي عبد الله معظم يومه بهذا الشكل وأسهم في إنقاذ العشرات من الحالات بطريقة مبسطة وهي شرح كيف يتم إخراج أي قطعة تم ابتلاعها وحشرت في الحنجرة.

وتعد الطريقة التي شرحها “عبد الله” للمواطن متعارف عليها عالميًا في حال إذا وجد أحد الأشخاص صعوبة في التنفس نتيجة تناول كمية كبيرة من الطعام ، حيث يتم الضغط بقوة على البطن لإخراج ما وقف في البلعوم.

وفي فيديوهات عديدة متداولة، يقوم أشخاص باتباع هذه الطريقة لإنقاذ حالات عدة كادت أو أوشكت على الموت.

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