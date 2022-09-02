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بعد محاولة فاشلة.. أول صورة لشاب حاول اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين
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بعد محاولة فاشلة.. أول صورة لشاب حاول اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

بعد محاولة فاشلة.. أول صورة لشاب حاول اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين
٠٣:٣٠:٥٩ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين أول صورة واضحة الملامح لشاب حاول اغتيال نائبة رئيس البلاد، كما تبين من التحقيقات، أن المهاجم واسمه فرناندو أندريه ساباج مونتيل، وهو برازيلي يبلغ من العمر 35 عامًا، له سجل إجرامي فيه حوادث كثيرة لإطلاق نار في البلاد.

وأشارت السلطات إلى أنها بدأت بتحليل بصمات أصابع المتهم وقدرته والاستعداد الذي كان لديه، لإطلاق النار، حسب “العربية”.

وأضافت أن الفاعل موظف يعيش في حي فيا ديل بارك في بوينس آيرس، وقد تم القبض عليه العام الماضي لحيازته سكينًا في سيارة تحكم تابعة لشرطة المدينة.

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وكانت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، نائبة رئيس الأجنتين، تعرضت لمحاولة اغتيال خلال خروجها من سيارة كانت تقلها، حيث اخترق رجل حشدًا من الناس كان متجمهرًا في المكان من أجل تحيتها.

وطلب الرجل توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية، ثم أشهر سلاحه على الملأ بين الناس، دون أن يطلق الرصاص، لحسن الحظ، وفق ما أعلن وزير الأمن انيبال فيرنانديز.

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الأرجنتين حادث إطلاق نار كريستينا فرنانديز دي كيرشنر محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

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