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وفاة شاب أمام أصدقائه بعد مشاركته في تحدي شهير على “تيك توك”
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وفاة شاب أمام أصدقائه بعد مشاركته في تحدي شهير على “تيك توك”

وفاة شاب أمام أصدقائه بعد مشاركته في تحدي شهير على “تيك توك”
٠٣:٤٥:٤٣ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

توفى شاب أمام أصدقائه أثناء ممارسته تحدي “التعتيم” على “تيك توك”، الذي يفوز به الأكثر قدرة على حبس أنفاسه، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي التفاصيل، عثر على ليون براون من كومبيرنولد في اسكتلندا، والبابغ 14 عامًا فقط، ميتًا داخل غرفة نومه، وقالت والدته إن أصدقاءه كانوا يشاهدونه وهو يقوم بالتحدي عبر Facetime عندما وقعت المأساة.

وأضافت الأم: “أخبرني أحد أصدقاء ليون أنه كان يقوم بالتحدي معهم على Facetime بعد رؤيته على تيك توك.. ربما اعتقد ليون وأصدقاؤه أنها كانت مزحة.. لكن ليون لم يعد موجودًا”.

وقالت في وقت لاحق إنها صُدمت عندما بحثت في تيك توك ووجدت مجموعة من مقاطع الفيديو التي تروّج لألعاب الاختناق المماثلة.

وليست هذه هي المرة الأولى، إذ عُثر على أرتشي باترسبي (12 عامًا) فاقدًا للوعي في منزله يوم 7 من إبريل الماضي ولم يستعد وعيه منذ ذلك الحين، وبحسب والدته هولي دانس، فقد شارك يومها في تحدٍ على “تيك توك” يقضي بحبس الأنفاس حتى فقدان الوعي.

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ألعاب الاختناق تحدي تيك توك شاب وفاة شاب

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