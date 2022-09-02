بالفيديو.. رئيس الوزراء البريطاني ينصح شعبه باستعمال «الغلاية» لمواجهة أزمة اقتصادية عنيفة

تواصل ـ فريق التحرير:

دعا رئيس وزراء بريطانيا، الشعب البريطاني لشراء غلاية ماء اقتصادية لتوفير 10 جنيهات إسترلينية سنويا لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء.

وبسبب موجة التضخم التي تضرب اقتصاديات العالم؛ تشهد العديد من الدول الأوروبية حالة من الإضرابات بالعديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، خاصة في بريطانيا التي جاءت في مقدمة تلك الدول.

وتواجه المملكة المتحدة وضعا اقتصاديا صعبا قد يجبرها على طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها، حيث يواصل مستوى المعيشة في المملكة انخفاضه بسرعة إلى أن يستقر الوضع في سوق الطاقة في أوروبا، وفقا لصحيفة “تليجراف”.

وأعلنت هيئة الطاقة البريطانية رفع سقف فاتورة الكهرباء للمستهلكين بنسبة 80% لتبلغ 1971 جنيهًا اعتبارا من أكتوبر المقبل، بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالميا الناجم عن تداعيات العقوبات ضد روسيا.