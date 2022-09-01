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محليات

مكة المكرمة تتصدر بلاغات الهلال الأحمر

مكة المكرمة تتصدر بلاغات الهلال الأحمر
٠٢:٤٦:٤٣ ص، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بلغت عدد البلاغات التي تلقتها عمليات الهلال الأحمر بمختلف مناطق المملكة، خلال النصف الأول 2022، بلغت 522528 بلاغا.

فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة الحالات التي تمت مباشرتها بـ 126207 حالة، وكانت أعلى 3 حالات تمت مباشرتها لشخص مريض 40126، تصادم مروري 15809، مشاكل تنفسية 11586.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر مسئوول بالهلال الأحمر، أن منطقة الرياض جاءت ثانيا بعد مكة المكرمة، وبلغت الحالات التي تمت مباشرتها 103410، وكانت لشخص مريض 20707، تصادم مروري 16603، غياب عن الوعي 12377.

تلتها بقية المناطق إذ سجلت منطقة المدينة المنورة 32814، شخص مريض 9213|، تصادم مروري 3629، غياب عن الوعي 3513، والقصيم 16992 حالة تمت مباشرتها، شخص مريض 4070، تصادم مروري 2793، غياب عن الوعي 1999، والمنطقة الشرقية 44828 حالة تمت مباشرتها، شخص مريض 11905، تصادم مروري 6841، غياب عن الوعي 4347.

فيما سجلت منطقة حائل 8286، شخص مريض 1390، تصادم مروري 1168، غياب عن الوعي 1001، منطقة جازان 11526، شخص مريض 2954، تصادم مروري 2083، غياب عن الوعي998، وعسير 24945، شخص مريض 5886، تصادم مروري 4702، غياب عن الوعي 3103.

وجاءت الجوف 4618، شخص مريض 919، تصادم مروري 739، غياب عن الوعي 690، ومنطقة تبوك 10644، شخص مريض 3498، تصادم مروري 1689، غياب عن الوعي 937، والحدود الشمالية 3395، شخص مريض 1118، تصادم مروري 653، غياب عن الوعي 410، ونجران 4441، شخص مريض 1387، تصادم مروري 725، غياب عن الوعي 419، وأخيرا الباحة بـ 5024، شخص مريض 1245، تصادم مروري 941، غياب عن الوعي 512.

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة الهلال الأحمر بلاغات الهلال الأحمر مكة المكرمة منطقة الرياض

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