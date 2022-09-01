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فرص

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في عدة تخصصات

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في عدة تخصصات
٠٢:٣١:٤٨ ص، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي استقطاب مواهب ثالث.
  • باحث مابعد شهادة الدكتوراة/كيمارك.
  • فني بيطري.
  • مراقب خدمات ثاني.
  • مساعد إداري ثاني.
  • أمين مكتبة.
  • أستاذ مساعد/ المعلوماتية الصحية.
  • مدير قسم تطوير الأعمال.
  • وغيرها …

طريقة التقديم:

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي(اضغط هنا).
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