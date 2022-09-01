وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي استقطاب مواهب ثالث.
- باحث مابعد شهادة الدكتوراة/كيمارك.
- فني بيطري.
- مراقب خدمات ثاني.
- مساعد إداري ثاني.
- أمين مكتبة.
- أستاذ مساعد/ المعلوماتية الصحية.
- مدير قسم تطوير الأعمال.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي(اضغط هنا).