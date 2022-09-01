وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في عدة تخصصات

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: أخصائي استقطاب مواهب ثالث.

باحث مابعد شهادة الدكتوراة/كيمارك.

فني بيطري.

مراقب خدمات ثاني.

مساعد إداري ثاني.

أمين مكتبة.

أستاذ مساعد/ المعلوماتية الصحية.

مدير قسم تطوير الأعمال.

وغيرها …