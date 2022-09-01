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بعد تعويم السفينة الجانحة.. ٥٧ سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس
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اقتصادية

بعد تعويم السفينة الجانحة.. ٥٧ سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

بعد تعويم السفينة الجانحة.. ٥٧ سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس
٠٢:٤٠:٤٥ ص، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس ٥٧ سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت ٤ر٣ ملايين طن.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريح له مساء الخميس، أن عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال بلغ ٣٢ سفينة بحمولات بلغت ٢ مليون طن، فيما عبرت ٢٥ سفينة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت ٤ر١ مليون طن.

وكانت الهيئة العامة لقناة السويس، قد أعلنت نجاحها في تعويم سفينة جنحت في المجرى الملاحي للقناة وعطلت الحركة الملاحية لبعض الوقت.

وجنحت، مساء الأربعاء، سفينة عملاقة في المجرى الملاحي لقناة السويس، ما تسبب في توقف حركة الملاحة.

وأوضحت الهيئة العامة لقناة السويس أنها تمكنت من تعويم السفينة واستئناف الحركة بالمجرى الملاحي.

يذكر أن قناة السويس شهدت جنوح سفينة الحاويات العملاقة “إيفرجيفين” في 23 مارس 2021، ما تسبب في توقف الملاحة حتى نجاح تعويهما في 29 من الشهر ذاته.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن السفينة تحمل علم سنغافورة وطولها 250 متراً تقريباً.

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