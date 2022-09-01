«الوطني للأرصاد»: ضباب على محافظتي جدة ورابغ وأمطار على الباحة

تواصل ـ واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكون الضباب على محافظتي جدة مركز ثول، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة التي تبدأ من الساعة الـ 3 صباحا وتستمر حتى الساعة 8 صباحا تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.

كما أشار المركز إلى أن منطقةُ الباحةِ، شهدت هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاء من محافظات المخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب، وارتوتْ الأرضُ.

جعلَها اللهُ سُقْيَا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.