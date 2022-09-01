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آداب يحتاجها طلاب العلم لترك المشاحنات والتراشق بالكلام
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ثقافية

آداب يحتاجها طلاب العلم لترك المشاحنات والتراشق بالكلام

آداب يحتاجها طلاب العلم لترك المشاحنات والتراشق بالكلام
٠١:٣٠:٥٨ ص، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وجه الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، طلبة العلم إلى ما تشتمله سورة الحجرات من آداب مهمة؛ يحتاجونها وهم في أمس الحاجة إليها.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ الخضير على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيها: سورة الحجرات مشتملة على آداب مهمة، طلاب العلم بأمس الحاجة إليها، ففيها أدب المسلم مع الله -جل وعلا-، وأدب المسلم مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأدب المسلم مع إخوانه المؤمنين، وأدب المسلم مع الخصوم.

وأضاف الشيخ: فطلاب العلم بأمس الحاجة إلى هذه الآداب في الظرف الذي نعيشه؛ لأننا نرى نوابت بين طلاب العلم، ومشاحنات، وتراشق بكلام لا يليق بطالب العلم الشرعي، فهم بحاجة إلى مثل هذه التنبيهات.

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