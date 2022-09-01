تسرب نفطي إثر اصطدام ناقلة نفط ضخمة بسفينة في جبل طارق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سلطات جبل طارق تسرب كميات محدودة من النفط، إثر اصطدام ناقلة نفط ضخمة بسفينة أخرى، مساء أمس الخميس.

وقالت السلطات إنها اعتقلت شخصا على صلة بالحادث، دون أن تدلي بتفاصيل أخرى، فيما تعمل الفرق الفنية في السيطرة على التسرب النفطي.

وأوضحت هيئة ميناء جبل طارق إن “كمية صغيرة من النفط تسربت من محيط حاجز وضع لاحتواء أي تسرب”.

وأظهرت صورة التقطت من الجو للسفينة المنكوبة، بقعة وقود صغيرة على الطرف الخارجي لحاجز الاحتواء، فيما تعمل سفينتان تابعتان لهيئة ميناء جبل طارق وهيئة الإنقاذ البحري الإسبانية على جمع النفط المتسرب.