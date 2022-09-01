قاربوا النصف مليون.. المعتمرون يملأون جنبات مكة وارتفاع بنسب إشغال الفنادق

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كشفت مصادر مطلعة عن بلوغ إجمالي المعتمرين القادمين بتأشيرتي العمرة والسياحة لأداء العمرة 446217 معتمرا.

وبحسب صحيفة “الوطن”؛ في إطار خطة إزالة كافة العوائق، نفذت وزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والدفاع المدني في العاصمة المقدسة، والغرفة التجارية، عددا من ورش العمل مطلع رجب الماضي بعد رفع الاحترازات عن فيروس كورونا.

وقال رئيس لجنة الفنادق والسياحة بالغرفة التجارية للدورة العشرين حاتم أبو العلا: إن “الجهات المشاركة كان لها دور كبير وتعاون مستمر في إزالة كافة العوائق، التي تواجه تشغيل الفنادق، وفي مقدمتها تأجيل الغرامات حتى عام 2023، مع إصدار التصاريح المواكبة لأنظمة السلامة، في مدة لا تتجاوز 72 ساعة”.

وأضاف أبو العلا: “وهو ما ساهم بشكل كبير في عمل عدد من الفنادق واستقبالها للحجاج، الذين بلغت أعدادهم مليون حاج، وهي أرقام تظل محدودة وفقاً للطاقة الاستيعابية، التي تتمثل في وجود 3 ملايين سرير، ما بين فنادق ومساكن مجهزة لاستقبال الحجاج”.

وأشار إلى أن “فتح العمرة بشكل مبكر، وتعدد التأشيرات للراغبين في أدائها عبر التطبيقات، التي تمكنهم من الحصول على الموافقة بشكل مباشر، مع إمكانية البقاء لمدة أطول تصل إلى شهرين، تعد روافد ممتازة لدعم هذا القطاع، لا سيما أن عددا كبيرا من ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، يفضلون البقاء في المساكن والفنادق القريبة من الحرم المكي”.

وأكد أن نسبة الإشغال الفندقي خلال هذه الفترة مرتفعة، وتتجاوز الـ40 %، وهو الرقم الذي بدأ يتصاعد بشكل جيد خلال هذه الفترة، التي ربما تحقق طفرة أكثر من سوق الحج، من خلال هذه الإجراءات لدعم قطاع العمرة خلال الفترة المقبلة.